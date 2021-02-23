經濟

匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘

【明報專訊】匯豐銀行宣布發行亞洲首批人民幣綠色零售存款證，散戶入場費最低為1萬元人民幣，為期3個月，年息2.02厘，費用全免。匯豐發言人表示，未有列明該批存款證發行額度是多少，會視乎市場反應而定。御峰理財董事總經理陳茂峰表示，匯豐是次發行的存款證全期只有3個月，信貸風險近乎零，同時美元走弱下，相對人民幣產品吸引過美元產品，年息又達兩厘以上，預料會吸引存戶。

匯豐在2019年12月及2020年3月分別發行美元及港元綠色零售存款證，前兩次發行的入場費為1萬美元及1萬港元，存期為半年期及3個月期，年息率為1.71厘及1.06厘。今次首發的人民幣存款證，折算3個月實收息約0.505厘，相比在匯豐敘做1萬元人民幣定期存款3個月年息0.3厘，實收0.075厘高，亦比入場費同為1萬元人民幣的農業銀行（香港）3個月期存款證年息1.75厘為高。

花旗Citi Plus活期存息最高1.8厘

此外，花旗銀行推出新戶口產品「Citi Plus」，提供最高1.8厘活期年利率，高於多家傳統銀行的活期利率。香港花旗銀行總裁及總經理林智剛表示，去年12月公布將推出服務以來，有5000人登記。「City Plus」基本活期利率為0.3厘，每月平均資產達10萬元、資金流入1萬元、每月信用卡或扣帳卡消費4000元均可分別加息0.3厘，每月兌換外幣或投資1000元可加息0.6厘。獲得1.8厘利率的存款上限為3億元。

相關字詞﹕花旗銀行 陳茂峰 御鋒理財 匯豐銀行

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