匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘

匯豐在2019年12月及2020年3月分別發行美元及港元綠色零售存款證，前兩次發行的入場費為1萬美元及1萬港元，存期為半年期及3個月期，年息率為1.71厘及1.06厘。今次首發的人民幣存款證，折算3個月實收息約0.505厘，相比在匯豐敘做1萬元人民幣定期存款3個月年息0.3厘，實收0.075厘高，亦比入場費同為1萬元人民幣的農業銀行（香港）3個月期存款證年息1.75厘為高。

花旗Citi Plus活期存息最高1.8厘

此外，花旗銀行推出新戶口產品「Citi Plus」，提供最高1.8厘活期年利率，高於多家傳統銀行的活期利率。香港花旗銀行總裁及總經理林智剛表示，去年12月公布將推出服務以來，有5000人登記。「City Plus」基本活期利率為0.3厘，每月平均資產達10萬元、資金流入1萬元、每月信用卡或扣帳卡消費4000元均可分別加息0.3厘，每月兌換外幣或投資1000元可加息0.6厘。獲得1.8厘利率的存款上限為3億元。