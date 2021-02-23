香港基本通脹連續兩月負增長

計及紓困措施影響 整體CPI按年升1.9％

整體通脹率結束自去年7月以來的通縮，在今年1月錄得1.9％增長，政府統計處解釋，恢復正增長主要是由於去年1月份政府代繳公屋租金及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，導致比較基數較低。但另一方面，撇除一次式紓困措施後的基本通脹率，在去年12月錄得11年來首次負增長，按年微跌不足0.05％後，於1月份跌幅擴大至負0.5％。

政府發言人解釋，1月份基本通脹率按年下跌，原因是去年農曆新年在1月份，而今年則在2月份，節日錯位令食品價格於比較基數較高之下錄得按年跌幅，造成數據上的扭曲。他表示，等待2月份的通脹數據再將兩個月合併分析，將能更有效評估基本通脹的情况。

按細項分析，在第四波疫情持續、限聚令及對餐飲業禁令未放寬之下，外出用膳價格於1月按年跌0.8％，撇除外出用膳的食品價格則按年下跌0.3％，令整體食品價格按年跌0.6％。私人房屋租金按年跌0.7％，跌幅較去年12月的下跌0.5％有所擴大，顯示香港整體經濟仍轉差，租金幅度繼續逐步回落。不過，因沒有公屋租金寬減措施，1月公屋租金價格大升，拉動了整體住屋價格按年升6.1％。

學者：環球放水 勢帶動港通脹

其他細項方面，電力、燃氣及水按年升19.1％、煙酒亦升2.5％、雜項物品年增0.8％。錄得價格下跌的則分別有交通按年減少3.1％、衣履跌2.6％、耐用物品跌1.8％。

政府發言人認為，由於環球和本地經濟活動仍未返回衰退前水平，展望將來，外圍和本地價格壓力在短期內應仍屬輕微。浸大財務及決策學系副教授麥萃才則認為，各國央行在疫情下救市放水，或會帶動本港通脹。而第四波疫情於2月中旬開始見好轉，限聚令有所放寬，會對基本通脹率帶來正面刺激作用。