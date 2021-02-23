放榜前夕 匯控高層大執位

《金融時報》：將退出美零售銀行

較早時英國《金融時報》引述消息表示，匯控在今天宣布「重返亞洲」之外，亦會公布退出美國的零售銀行業務，因為匯控斷定該部門無法扭轉劣勢。今次退出涉及匯控在美國的150間分支機構，標誌着該行40年來在美國營運一家全服務銀行的嘗試終結。匯控美國去年第三季虧損1.65億美元。

匯控同時公布確認Nuno Matos為財富及私人銀行行政總裁，又委任Colin Bell為歐洲及英國業務行政總裁，兩項任命均即時生效。Colin Bell過去4年為集團首席合規官（Chief Compliance Officer），領導集團的重組計劃，積極重整歐洲業務。

匯控又稱由於中東業務有長線增長潛力，委任Stephen Moss為中東、北非及土耳其（MENAT）業務行政總裁，4月4日生效。他的任命有待監管機構批准，Stephen Moss將調派到迪拜工作。Colin Bell、 Michael Roberts及Stephen Moss會繼續直接向集團行政總裁祈耀年匯報，及留任集團行政委員會成員。另外，匯控亦擴大財務總監Ewen Stevenson任務至負責集團的重組計劃，包括併購。匯控股價昨天逆市升2%，收報46.5元。