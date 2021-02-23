銅價曾見11年高 金屬股逆市走強

美長債息升 推高本地銀行股

美債息上升有利銀行淨息差擴闊，亦推動本地銀行股上升。將於今日中午公布業績的匯控（0005）和恒生（0011）分別上升2.09％和1.46％。高估值股下跌，資金轉而流入派息高的中資電訊股和本地地產股，中國移動（0941）錄得12.42億元北水淨買入，股價昨升3.53％，聯通（0762）上升6.3％，為表現最佳藍籌。新世界發展（0017）亦升4.31％。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，10年期國債高位企穩，引起市場擔心，不過資源股和收息股仍然上升，暫時可視為資金暫時輪動，整體升勢尚未結束，資源股有值博空間。他稱下一步應留意資金有否回流債市，若債息開始平穩而股票價格未有回穩，需小心整體升勢或完結。

新加坡銀行首席經濟學家馬蘇表示，10年期美國債息上升將增加股票、信貸市場、商品和新興市場的波動。不過在經濟增長預期下，股票和經濟周期相關商品，例如銅、石油的價格料會有支持，他舉例在2013年美國實際利率由負轉正，標普500指數經歷波動後仍表現強韌。

債息倘續升 儲局或憂影響經濟

馬蘇預期，聯儲局主席鮑威爾會在本周的聽證會表明不會在今年縮減寬鬆規模。即使債息升至1.39厘，仍然是歷史低水平。惟若債息一直急升，例如一個月內朝2厘息上升，聯儲局將開始憂慮債息上升對經濟的影響。