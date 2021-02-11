經濟

科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股

【明報專訊】歐美開始接種新冠病毒疫苗，市場看好經濟重開推動債券利率上升，美國10年期國債利率昨日一度高見1.39厘，續見去年2月以來的疫後新高。債息上升加重資金成本，對過去一年急升、估值高企的新經濟股不利，昨日恒生科技指數高開逾百點後掉頭向下，收市前更失守1萬點，收報9977點，下跌5.53％，是去年11月內地收緊金融科企監管措施以來的最大跌幅，指數3日累計下跌約8.84％。分析認為，市場擔心資金成本上升，科技股將繼續受壓。

明報記者 歐陽偉昉

受科技股下跌拖累，恒指高開逾400點後亦在早市掉頭向下，中午扭轉升幅，收報30,319點，下跌324點或1.06％，國指下跌1.76％報11,893點，主板成交3025.88億元，打破2015年大時代及今年1月的紀錄，創歷來最大成交額。昨日科指僅有祖龍娛樂（9990）微升0.82％，其餘成分股皆下跌，早前急升的二線科技股回吐最多，心動公司（2400）下跌13.32％，微盟（2013）下跌9.73％。

北水淨流入54億 騰訊淨流出8億

港股通昨日淨流入為54.02億元，較上周五（19日）回升46.83％，不過北水愛股騰訊（0700）少有地淨流出7.79億元，昨日下跌3.71％。周日澄清未有就電動車立項的小米（1810），昨日下跌5.38％，新華社指國家市場監管總局多次就外賣食品安全約談美團（3690），美團昨日亦下跌5.52％，兩者分別有2.27億元和9.28億元淨流出。恒指夜期續回落，至晚上11時報30,249點，低水71點。

早前累升不少的股份昨日全線下跌，新經濟股藥明生物（2269）跌7.94％，為跌幅最大藍籌，內需股安踏體育（2020）、蒙牛乳業（2319）跌4.8％和3.07％，餐飲股呷哺呷哺（0520）和九毛九（9922）分別下跌11.34％和9.24％。受惠通脹和債息上升的工業金屬股和銀行股則上升（見另文），不過受大市下跌累拖，不少收市前有所回調。

分析：科技股仍有沽壓

第一上海首席策略師葉尚志表示，美國10年期債息升至約1.4厘，已經與美國1月份通脹相同，對今年累升不少的增長型股份有明顯壓力，加上春節後人民銀行的公開市場操作以收回流動性為主，昨日內地創業板指數和滬深300指數下跌4.47％和3.14％，可見內地投資者亦擔心資金成本上升，拖累港股。他認為科技股後市仍有沽壓，恒指有機會跌穿3萬點，或在早前10天線上穿20天線的29,700點有支持。

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