獲獎MPF基金 今年看好亞太區

明報記者 黃清瑤

去年能捕捉市場走勢，陳致洲解釋主因是經歷2003年SARS，再看到今次疫情爆發時外國人拒絕戴口罩、未明白疫情的嚴重。反之，內地嚴控疫情，以致下半年製造業產能回升，「記得當時是去年6月中，製造業產能已回復接近八成，加上內地開放旅遊，儘管消費數據仍滯後，但內地經濟表現好，亞太區亦不會太差」。

因此，宏利旗下亞太股票基金下半年主要投資於中國的工業及出口行業。此外，對於不同國家亦有不同的投資策略，他舉例說，去年下半年主要投資在印尼的汽車零件板塊；大馬則投資在電子及醫療護理板塊；越南投資於手機零件；印度投資於銀行股及出口科技服務至歐美的公司。宏利基金亦一直增持台灣的半導體板塊，事實上，內地因關稅問題要從台灣進口科技電子器材，加上受疫情影響，全球各地更多人在家工作，都增加相關零件及伺服器需求。

陳致洲表示，公司在全球11個國家或地區都設有研究團隊，股票研究部同事共有80名，在商討投資策略時會要求一致，當中較看重具有平衡增長能力的公司，因此選股及投資方向都較容易達成共識。「我們的團隊人事穩定，過去10年並沒有太大的人事變動，都是MPF股票基金錄得不俗回報的原因。」陳致洲如此說。

各地設研究團隊 訂不同投資策略

隨着疫苗面世，內地已經有1500萬名民眾接種，陳致洲預期內地及印度今年GDP分別會有6%至8%增長，除了是低基數所致，環球刺激政策都有利兩個國家，當亞洲兩大經濟體系表現理想，亞太區其他國家亦會受惠，因此今年仍看好亞太區市場。

惟陳致洲表示，疫苗生產及注射速度緩慢且分配不平均，會令經濟恢復存憂慮。在刺激政策支持、企業盈利上升等因素下，他看好幾個亞太區板塊。第一是5G及電動車板塊，儘管去年多個西方國家表示不會採用中國的5G技術，但一帶一路的國家不少參與中國的5G技術合作。5G能應用於物聯網及汽車，並增強電子設備的運算速度，「5G研發以外，其實目前多國正在競賽研發6G，任何一個國家成功研發就能控制軍事設備。」因此，未來看好5G設備包括晶片、零件行業等前景。

近日氣候變化成為市場熱議題目，無論是中美兩國領導人都主張減碳，因此相信電動車公司能夠一直受惠。經過中美貿易戰、新冠病毒疫情，更多公司希望多元化投資於亞洲國家。除此之外，亞洲區內有龐大的年輕消費群組，有利支持各國經濟保持穩定。

至於香港股票基金方面，陳致洲表示，2019年的社會運動令他們更看重科技及與內地相關的股份，並看淡本地地產及銀行板塊，在去年第一季基金已在低位增持內地消費股，第二季增持電商板塊，下半年主要持有內需股，包括內地旅遊及汽車股等，整體策略符合市場走勢，故錄得不俗的投資回報。

陳致洲又特別提到，科技層面上未來會看重軟件類別，尤其是遊戲方面。對於港股前景，他表示，「香港的優勢是將會有更多新IPO來港上市，加上有內地買不到的科技股，目前內地流動性充足，以及國家容許北水將50%的資金部署於A股以外市場，預期港股走勢仍會向上」。

亞洲年輕消費群龐大 利各國經濟穩定

他坦言，內地的基金經理主要買入本地幾隻龍頭股，將會帶動恒指向上，另外亦可能有部分資金流入被制裁的行業，包括電訊板塊。至於本地銀行及地產股暫時則宜觀望，預期要到今年下半年這些板塊才有機會回升。

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