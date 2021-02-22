十大屋苑兩日38成交 創8年周末新高

另美聯統計，10大藍籌屋苑本過去兩日錄約37宗成交，較上周末同期4宗升8.25倍，創自2012年9月中錄得39宗後成交後近8年半新高。

太古城兩房放盤兩日即沽出

事實上，港島東指標屋苑太古城周末兩日連錄5宗成交，太古城2月累錄約30宗成交；中原高級區域營業董事張光耀指，屋苑有單位放盤不足兩天即易手，為南海閣低層G室，實用587方呎兩房戶，業主以1150萬元放盤，不足兩天即減價30萬元或約2.6％，以1120萬元成交、實呎1.9萬元；原業主2007年以358萬元購入，帳面賺762萬元或2.1倍。

將中兩房呎價1.92萬 同類次高

將軍澳2月迄今亦錄約201宗二手私宅成交，較上月同期188宗升7％。

中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳中心9座高層E室，實用384方呎兩房戶，原業主去年7月開價780萬元，累減42萬元或5％，以738萬元成交、實呎1.92萬元，創屋苑同類成交價及呎價次高；原業主2002年初以約177萬元購入，帳面賺561萬元或3.2倍。

另外，美聯高級營業經理余汶釗指出，大角嘴半新盤利奧坊．曉岸，亦新錄2座中層G室易手，實用255方呎1房間隔，以580萬元售出，實呎2.27萬元；原業主2015年底以426.8萬元購入，帳面賺逾153萬元或36%。