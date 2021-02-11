GRANDE MONACO最快今加推 擬加價5%

本月新盤成交近940宗

會德豐地產常務董事黃光耀指項目日內將落實首輪發售日期，最快周一（今日）加推2號價單，加價空間約5%。另會德豐將軍澳日出康城MALIBU剛售出1伙實用845方呎三房戶，成交價1413.4萬元、實呎1.67萬元；項目2018年初推出至今累售1593伙，佔可售單位1600伙99.5%，套現逾149億元。另嘉華（0173）啟德嘉峯匯亦上載新銷售安排，周四（25日）新一輪發售207伙，其中7伙招標。

尚悅‧天城今開放現樓示範洋房

黃續指，新財政預算案將於本周三（24日）公布，期望政府推出紓困措施，如推出消費券幫助經濟復甦。此外，恒地（0012）旗下已屆現樓的元朗洋房尚悅‧天城，今日會向傳媒開放現樓示範洋房，料日內公布招標詳情。上周已上載樓書的尚悅‧天城，共提供16幢洋房，實用介乎1772方呎（12號屋）至1826方呎（19號屋）、花園98方呎至1102方呎、前庭36方呎至222方呎；間隔方面，分為3房3套連書房及4房4套間隔。

藝里坊‧2號特色戶呎售3.4萬新高

恒地元朗尚悅‧嶺亦以逾624萬元售出2座28樓B室，實用279方呎連天台一房戶，實呎2.23萬元。另恒地西環藝里坊‧2號新錄創項目呎價新高成交，為5樓F室，屬實用260方呎一房間隔連平台戶，成交呎價3.41萬元、成交價886.87萬元；項目去年開售至今累售183伙，佔可售單位215伙逾85%，套現近14億元。

安峯料收200票 超額3倍

至於明天首輪發售68伙的華懋觀塘安達臣道安峯，市場消息指項目兩周來累約200張入票，以價單發售52伙計超額近3倍。