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華懋：安峯享綠化 景觀不會被「樓海」遮擋

【明報專訊】牛年伊始，華懋旗下安達臣道新盤安峯，敲定明日首輪發售68伙（23日、正月十二日），成牛年首個開售的全新樓盤；華懋銷售部總監吳崇武接受訪問指，安達臣道發展區屬港府銳意發展的全新多元化社區，最大賣點是位處東九龍半山，未來會加強綠化建設，強調安峯多數單位的景觀，將來不會被一片「樓海」遮擋。對今年樓市走勢，吳認為整體樓價有5%至10%上調空間，豪宅可看高一線。

預計2023年7月落成，樓花期長約29個月的安峯，共提供334伙實用339至907方呎，屬1房至3房間隔單位，是區內目前唯一純私宅項目，惟自2月初開價以來，過去兩周收票反應較其他新盤慢熱，市場估計迄今累收約200票。吳崇武認為，當區內將來發展完全成熟後、交通配套更加完善後，相信物業升值潛力可看俏。

翻查資料，安達臣道新發展區，昔日為石礦場，所處位置屬觀塘和西貢兩區分界線，港府的發展計劃，是在昔日石礦場西南面的觀塘區所屬範圍，主要作住宅發展。發展區的總發展面積約88公頃，約等同6個九龍公園（佔地13.3公頃）。

港府銳意發展安達臣發展區

吳續指，安達臣道區內其他住宅發展，主要屬房協，房委會發展的資助性自置居所，並非全是公共屋邨，預計2024年至2026年間陸續落成。

除住宅外，吳崇武指，新發展區內擬建的綠化休憩用地，佔地約21.5公頃，主要分為山中湖泊公園、岩壁和文娛中心等主題，為東九龍半山最具規模的休閒地帶。他強調，安峯多數單位將來預期可享湖泊公園、石礦公園的景色，部分高層料可遠眺飛鵝山一帶、甚至維港海景，並非坊間傳言般大部分單位將被一片「樓海」遮擋。此外，集團將來擬為安峯住戶，提供如心酒店的訂餐服務，及擬開設往返觀塘如心艾朗酒店的穿梭巴士服務。

料今年樓價可升一成 豪宅看高一線

安峯已上載銷售安排，明日首輪發售68伙，52伙發價單推出（折實均呎約2.03萬元），另16伙招標。

對樓市走勢，吳崇武估計今年整體樓價有5%至10%上升空間，豪宅看高一線。事實上，華懋同系西貢碧沙路洋房項目玥廬，新春假期前連售兩幢實用均逾3900方呎洋房，成交價達1.08億和1.2億元、實呎逾2.7萬至3萬元，反映豪宅具相當承接力，而華懋旗下樓盤包括元朗朗城滙、青山公路琨崙、九龍塘雲門等，現餘待售餘貨僅約40伙。

明報記者

相關字詞﹕玥廬 石礦場 安達臣道新發展區 安峯 華懋

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