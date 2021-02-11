本財年賣地收益517億 五個年度最低 分析：疫情重創經濟 發展商投商業地意欲低

明報記者 甘潔瑩

翻查資料，港府在本財政年迄今推出的11幢住宅地，涵蓋蚊型地、超級豪宅地皮，並全數售出。

共售出11幅住宅地 2幅工業地

可留意的是，在2018年因底價未達意向，而一度流標的港島山頂文輝道豪宅地皮，政府本年度以「一拆二」方式出售，山頂大地主之一九倉（0004），率先於去年底以120億元投得文輝道2、4、6及8號，每方呎樓面價達46,272元，除較市場最高估值4.3萬元高8%，更打破新地（0016）2006年底以18億元投得的加列山道12 號（現為TWELVE PEAKS）每方呎樓面價4.2萬元的住宅官地紀錄。

值得留意，過去財團投地時多以公司名義聯手合作競投，如會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）等財團先後合作投得啟德跑道區住宅地，惟山頂文輝道9及11號豪宅地皮本月初以破紀錄呎價售出時，就罕現城中富豪以個人名義合作，如「重慶李嘉誠」張松橋、本港女首富兼華置（0127）大股東陳凱韻（甘比）、利福國際（1212）集團主席「細劉」劉鑾鴻，以及信置（0083）主席黃志祥持有的海外註冊公司，就伙拍九倉以72.5億元投得地皮，每方呎樓面地價達50,010元，創本港住宅官地紀錄新高紀錄。

富豪個人名義伙九倉奪文輝道地

業界估計，日後推出的同類超級豪宅官地，不排除富豪會繼續以個人名義，與發展商合作投地，以降低風險。

除了住宅地以外，本年度內推售工業官地亦受追捧，其中火炭松頭下路與桂地街交界，可建近百萬方呎樓面的工業地皮，去年7月由中移動以56億元、每方呎樓面地價5967元，擊敗8個以港資為主的財團奪標，中標額及每方呎樓面地價，齊創全港工業官地最高紀錄。反觀過去備受熱捧的商業地，本年度招標反應冷淡，政府先後推出啟德商業地、及東涌第57區商業地，兩地可建樓面同樣逾百萬方呎，屬九龍、離島罕見大型商業地，但兩者同因底價未達政府意向而流標。

普縉集團執行董事張聖典指出，本年度賣地收入大減，主要是自2019年社會運動及疫情，影響跨國企業減少到香港擴充業務，各區亦出現空置商業樓面，令到商業用地需求減。

不過，中環海濱商業地王今年6月截標、最遲11月開標，換言之，有關賣地收入將計算在來年度賣地收入內，有望帶動來年度賣地收入重上千億元水平。