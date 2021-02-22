馬泰陽：牛年誕地王 樓市開好頭

2020年樓市在疫情中力保不失，差估署去年12月樓價指數仍按年錄輕微升幅，不過疫情對勞工市場構成衝擊，最新失業率升至7%，創17年高位，引起市場關注會否影響樓市發展。據筆者觀察，失業率對市場影響心理大於實際，事關若細看失業數字，零售、住宿、飲食等行業受疫情打擊較顯著，而樓市購買力以金融等高收入及專業人士為主，失業人士普遍非樓市主要參與者，故預計失業情况對樓市影響有限。樓市需求強勁，承接理想，本行招聘步伐從未停下，冀與同事一同搶攻旺市，共享豐盈。樓市陽春早至，股市亦表現標青，恒指一度重上31000點水平，創32個月新高，不少人在股市獲利後「套股換樓」，豪宅新盤更屢錄高價成交。資料顯示，2月首18日新盤銷售量錄逾700伙，相信2月新盤交投有力保持旺勢。

目前樓市不乏利好因素，市場資金充裕，去年12月本港銀行存款高逾14萬億元，不少資金料流向物業等實物資產市場保值，加上政府採購的疫苗即將到港，疫情有望退潮，屆時經濟料重拾動力，失業情况有機會改善，若中港重新通關，北水再度南下，預計樓價更有力重上歷史高位。

香港置業董事

[馬泰陽]