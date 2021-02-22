陸振輝：「無齡感」令生活更愉快

年輕人大都對過年有着歡欣的心情，但對部分退休者來說，可能會執着於年紀的增長而充滿忐忑，甚至有惘然不知所措的感覺，進而影響到自己的生活，這實際上是完全不可取的。

如何令自己的退休生活更愉快？其實只需要做到「無齡感」！

「無齡感」並非是盲目地不服老，而是指一種正面的生活態度。「無齡感」的人是不會被年齡所束縛，能夠在生活中保持活力，對接觸到的事物充滿好奇並勇於嘗試，去追求活得漂亮、活得精彩而不留遺憾。「無齡感」的人，是可以令周圍的人覺得沒有任何年齡的代溝，即便是早已退休的長者，也依然看不到一點垂暮之感，能夠體會到人生的樂趣。

退休者一定要追求「無齡感」的生活，因為自己過怎樣的生活其實跟年齡無直接關係。堅持「無齡感」生活的人自然就有一種硬骨頭的風骨，不會跟年齡妥協、不會跟現實妥協。除了自己，沒有東西能夠真正成為你選擇生活的障礙。世界那麼美好，為什麼不去做一些更有意義的事情呢？所有人都不應該過早地放棄自己，改變心境永遠是沒有太遲的理由。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]