險商趁勢推接種疫苗保障 全面涵蓋住院治療賠償

明報記者 龍彩霞

英國保誠在上月底開始至2021年4月30日設立基金，該基金預設30萬人可以申請，先到先得，額滿即止。登記人於登記時年滿18歲及居於香港，並持有有效香港身分證；及下載Pulse並成功登記成為用戶；及於登記期內透過Pulse的指定表格以登記該基金。

倘須住院 保誠提供每日千元賠償

於成功登記後，登記人可於Pulse內之PRUServices查詢其登記紀錄。資助包括每名登記人及同住子女符合申請每日資助1000元（按住院日數計算，並受限於最高10日）的資格，登記人或同住子女必須在香港接種新冠疫苗後14日內，經註冊醫生確診直接因接種疫苗後的不良反應，並直接因此需在註冊醫生的建議下於申請期內在香港即時住院。而每名登記人及同住子女符合申請家庭資助10萬元，登記人或同住子女必須在香港接種新冠疫苗後14日內，經註冊醫生確診直接因接種疫苗後的不良反應而於申請期內直接致命。

倘身故 宏利醫保客戶獲賠20萬

宏利就接種疫苗可能帶來的副作用提供免費保障，但先要成為其新合資格客戶或現有客戶（個人保單或團體醫療成員及其受保配偶及子女）。有關保障則不需要客戶登記。由2021年1月26日或保單生效日起至2021年6月30日（以接種疫苗日期計），如受保人因「受保的接種疫苗不良反應」於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並於該諮詢隨後的14日內住院且獲以下住院現金保障，將獲賠償。

其中，住院現金保障可獲每日800元 （只限1次住院，最多14日），不幸地因為接種疫苗而身故，若受保客戶確診「受保的接種疫苗不良反應」後30日內因「受保的接種疫苗不良反應」或其併發症於香港或澳門身故，將獲有關保障為20萬元。

AXA安盛亦推出AXA安盛「疫苗副作用保障」計劃，申請者需透過Emma by AXA手機應用程式登記，非其客戶亦可，所有年齡介乎18至65歲之香港及澳門居民均可申請，並可額外登記最多4名65歲或以下之家庭成員（配偶或子女），成功登記者若接種認可疫苗後14日內的住院治療，可獲每日700元住院現金保障，最高達10日。若不幸身故則可獲10萬元身故恩恤金。由確認電郵上所載之登記日期起計1年內。

保柏為其會員推出接種新冠疫苗後出現副作用保障，提供免費住院現金保障，以及支援相關的治療費用。由2021年2月10日起至2021年9月30日，成為其會員，在接種疫苗後14天內出現副作用，並經註冊西醫建議而入住醫院最少連續6小時，可享有每日800元的住院現金保障。保障期長達45日。

保柏保障期長達45日

而友邦也宣布由即日起至2021年12月31日期間，其香港及澳門個人及團體保險客戶免費提供疫苗副作用保障。保障包括最新2019冠狀病毒病疫苗、乙型肝炎疫苗、季節性流感疫苗等香港及澳門之認可疫苗。住院前門診賠償300港元/澳門元，住院現金賠償每日800港元/澳門元（最多14日），若不幸身故則獲恩恤金15萬港元/澳門元。

OneDegree亦在早前宣布推出任何香港居民、不論年齡，一經登記即可免費獲得保障，即日起至2021年3月31日。保障為接種受保障疫苗後之14天內，如因嚴重副作用而死亡或須連續留醫深切治療部5天或以上，該公司將提供一次過10萬元現金保障。每個電郵地址只可登記一次，成功登記人士可以幫助直系親屬逐一登記。如家中小孩尚未有香港身分證號碼，可以出世紙號碼首4個數字代替。已登記本計劃的香港居民若發生新冠肺炎疫苗導致的嚴重副作用，可以於入院留醫深切治療部起30天內與客戶服務聯絡申請索償。

OneDegree免費保障 無年齡限制

另外，Bowtie保險自願醫保計劃（VHIS）產品為住院醫療費用及日間手術費用等提供保障。如果因為接種新冠疫苗而出現副作用或不良反應，需要入院接受檢查或治療，例如是訂明診斷成像檢測（例如CT、MRI、PET），或不幸需於深切治療部接受治療，有關醫療費用都在Bowtie 自願醫保產品的保障範圍之內。

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