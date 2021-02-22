在家工作成新常態 上奇看好雲業務需求

上奇科技經營應用軟硬體代理，產品及服務以雲端科技方案為主。上奇科技業務發展經理駱渭強表示，公司新近代理數位資產管理平台WoodWing Assets，冀助企業在團隊之間管理、分享及儲存數位資產，加強系統管理。

駱渭強透露，香港使用WoodWing Assets的客戶以設計、媒體行業為主，近期亦收到大學及公營機構對該平台的查詢。他坦言，雖然未有實際數據支持，但相對以往要由人手輸入資料，以及實體存放，相信此平台不但有助企業減省人力支出，更可以加強數位資產及系統管理。據了解，WoodWing Assets收費由數萬至數百萬元不等，要視乎服務需求及內容計算。

研拓「直播帶貨」藍海

至於上奇科技未來的發展方向，盧凱欣表示，公司擬在引入更多雲計算業務相關產品的同時，研究「直播帶貨」的藍海。她指出，由於初創公司或難以負擔一筆資金，去設立一套專用的直播系統，而上奇科技作為提供技術方，相信可以為公司帶來機遇。