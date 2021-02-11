Crypto.com：加密貨幣支付成新趨勢

料未來更多法規出台

有傳支付服務巨頭PayPal、電動車大廠Tesla等擬接受加密貨幣支付，刺激比特幣價格持續破頂，於昨日升至5.7萬美元的歷史高位。劉偉經表示，加密貨幣支付行業的發展仍處於初步階段，不少國家正關注加密貨幣的發展走勢。隨着行業逐步發展，料未來會有更多政策法規出台，以及新機構投資加密貨幣支付平台。

金融科技發展方面，劉偉經指香港及大灣區內，不乏微信支付和支付寶等較普及的支付平台，甚至有來自其他國家的用戶，認為行業發展相對迅速。而市民普遍對於新興的金融科技態度保守，對金融科技產品的私隱及安全欠缺信心。

劉偉經坦言，目前沒有一個完美的解決方案，若公司要跟用戶建立信任，則要將私隱與安全的議題放於首位。

私隱安全放首位 增用戶信心

至於香港的虛擬銀行不時發生事故，劉偉經指出，由於虛擬銀行提供「全天候」服務，需要與雲端服務等第三方機構合作，或使銀行增添多一重危機。惟他認為，最重要的因素仍在於金融科技機構本身。公司需專注於內部培訓、程序控制等，且不能仍源用傳統的一套手法，才可以更快應對世界各國日新月異的法規。