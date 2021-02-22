佳民中菜館變咖啡店吸年輕客

拓高價單外賣雲端廚房增收入

黃佩茵指出，經歷社會運動及新冠病毒疫情，經營成本較高的中式食肆尤其有壓力。受新限制措施影響，去年12月份業界營業額比11月份下降20％，今年1月份營業額亦跌30％。她明言：「不能再坐着乾等」。佳民除了出售「粥粉麵飯」休閒食肆，亦將在大館內的上海菜館「奧卑利」變身為營運簡單的精品咖啡店「Between」吸引年輕客群，自去年11月開業，日均客流達300人。其後更趁租金有議價空間，與Tatler Asia於2月8日合作於中環開設「Between」限定店，甚至部署於2月底在灣仔開新店。

因應佳民旗下有多間米芝蓮一星級食肆，黃佩茵稱，自去年2月推出JIA EVERYWHERE平台發展外賣及大廚上門服務，打開價單逾千元甚至5000至6000元的4至6人餐外賣市場，長遠會配合其他外賣平台爭取更多客群。她期望在疫情後業務回復健康，至於會否轉往主板上市，她只稱：「日後仍然有很多機會」。