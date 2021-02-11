積金局擬發ESG指引 助推相關產品

羅盛梅表示，當局希望今年內可向受託人就ESG投資發指引，明確指出允許此類投資，以免受託人擔心不符合自身責任。其他投資範圍方面，她指希望指數公司可推出不同界別科技ETF，供受託人選擇。另外，根據積金局統計，現時A股資產佔整體資產約1.4％，正討論擴大A股投資的基金約有22個。羅盛梅解釋，部分基金仍要修改銷售文件，而待更多投資規範條文出台後，相信A股佔比將快速提升。

回應盈富事件：基金須有應急計劃

早前管理盈富基金（2800）的道富環球因美國制裁而「彈弓手」，一度宣布暫投中資制裁股，其後又宣布可以繼續投資。羅盛梅指，作為監管機構，積金局原則是受託人須選擇具適當性、且能進行風險管理的基金經理。她強調，基金經理必須有應急計劃，且表現是有一致性、可持續，「不應該令成員的基金投啲唔投啲」。她表示，若做不到應急計劃，便要考慮為何選擇此機構作投資經理。