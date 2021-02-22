李書福新大計：拓兩個藍色吉利

指傳統車電動車能共存很長時間

近年電動車市場火熱，李書福指出，所謂的「軟件定義汽車」已是行業的共識，現在大家都在這個方向努力尋求技術突破。但他認為「軟件定義汽車」既適用電動車，也適用傳統車，傳統汽車也可以智能化。他強調，對汽車工業而言，無論是傳統車企還是新造車企，都很難跨越汽車產業所必須具備的基本能力，比如安全技術、持久、舒適、可靠等，這些基本能力的形成需要時間的沉澱，非一日之功。因此他相信，傳統汽車及電動汽車還能共存相當長的時間。

闢兩戰線 分攻節能車純電動智能車

他又提到吉利於5年前的「藍色吉利行動」，雖然沒有如期完成，但認為這並不奇怪，「不是戰略方向錯誤，也不是戰略執行失敗，而是歷史時機沒有成熟，外部戰略條件沒有形成」。他總結，在過去的基礎上已經形成兩個藍色吉利行動計劃方案，「藍色吉利行動計劃一」主攻節能與新能源汽車，包括混合動力汽車、插電混合動力汽車、增程式插電混合動力汽車，還有小排量節能汽車。「藍色吉利行動計劃二」主攻純電動智能汽車，組建全新的純電動汽車公司，正面參與智能純電動汽車市場的競爭。

李書福指，兩個藍色吉利行動計劃，是基於全球汽車產業變革及應用環境變化而形成的新計劃。這兩個計劃，既保留吉利在傳統節能與新能源汽車領域的優勢，又開拓純電動智能汽車新局面。