再研「重返亞洲」 匯控3高層遷港

前CEO歐智華2015年首提出

「重返亞洲」是前行政總裁歐智華在2015年6月的策略日提出的，這句口號亦是向時任美國總統奧巴馬取經（奧巴馬上任後不久亦提出pivot to Asia）。雖然自他當日提出「重返亞洲」後不久，中國A股即現股災，人民幣急挫，經濟增長放緩，但自當年起，匯控的業務重心漸漸更偏重於香港及大中華市場。根據匯控2019年度的數據，香港區的稅前盈利佔集團整體90%，亞洲區的稅前盈利較2014年度增長26%，同期集團整體稅前盈利下跌28%。

彭博昨日報道，祈耀年將再宣傳「重返亞洲」的策略，並會把3名高級管理層遷移至香港，包括財富管理及個人銀行業務行政總裁Nuno Matos、環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett及環球商業銀行業務行政總裁Barry O'Byrne。這3個部門，已經代表了集團絕大部分的收入及盈利。

杜嘉祺曾稱大灣區 「真正機遇所在」

儘管集團近年積極削減成本，去年更宣布全球裁員3.5萬人的計劃，但集團一直強調會在業績有增長的地區加大投資。

匯控主席杜嘉祺曾經提及，南亞洲及中國的大灣區是財富管理業務的真正機遇所在。而在歐洲，匯控的業務已連年虧損，集團已花超過一年時間去嘗試出售法國業務。在美國，匯控正削減分行網絡及投行業務規模。