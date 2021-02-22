經濟

匯控明放榜 重啟派息機會大 每股或派0.1至0.15美元 股價料已反映

【明報專訊】匯豐控股（0005）將於明日（23日）公布全年業績，隨着英國監管機構放寬對銀行的派息限制，去年10月匯控曾表示，將考慮恢復派發一次保守的股息。上周英國銀行同業巴克萊恢復派息及回購，重燃市場對匯控的期望。而大行普遍認為匯控也將派息每股0.1美元至0.15美元。不過，匯控股價自上次業績公布以來上升了逾四成，分析預期，現價已反映了保守派息的預期，管理層對回購、未來業務的展望，對後市影響會更大。

管理層展望對後市影響更大

受去年預期信貸損失急增和息差收窄影響，綜合5間大行預期，匯控去年度的稅前利潤介乎78.94億美元至104.83億美元，即按年跌21％至41％，純利介乎25.88億美元至44.4億美元，即按年跌25.6％至55.6％。每股派息預測為0.1美元至0.15美元，即較以往的末期息0.21美元少。對2021年度的預測股息，亦最多只為0.31美元，即較以往全年0.51美元少。

英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）在去年底發出指引，雖容許大型銀行重啟派息，但對派息金額設限（見表）。摩根士丹利發表報告預期，匯控2020年度派息0.15美元，為監管當局許可的上限。該行又指，匯控和渣打（2888）受惠低估值、信貸撥備改善、派息回購限制解除，以及美元再通脹，表現會比本地銀行好。不過報告又指，低息環境仍然影響銀行淨息差，匯控要進一步提升收入有難度。匯控預告將在全年業績更新重組詳情，大摩認為匯控會額外再減風險加權資產，加上信貸損失減少，將對股價有利。

匯控去年提及，在2021年前會暫停回購。高盛預期，匯控資本水平強勁，加上信貸質素改善帶動盈利反彈，除恢復派股息外，今年亦有空間重啟10億美元回購，明年回購規模更有機會達35億美元。

高盛料同時恢復回購 規模10億美元

匯控復派約0.1美元股息幾成市場共識，環一證券投資研究部董事李聲揚認為目前市價已經反映相關預期，如預期派息對股價影響不大，市場會較關注今年的業務展望，以及在銀行預留資本的壓力，匯控會否考慮重啟回購。他指近月美元長期債息回升利好銀行淨息差，其實對匯控股價支持更大，不過不少大行已經預期未來數年匯控派息也不會回到2019年度的0.51美元，因此股價要回到去年初的60元水平，仍有相當的難度。

匯控上周五（19日）收報45.55元，自去年的低位已反彈66％。另外，本周四（25日）公布業績的渣打，上周五收報52.95元，較去年低位累升59％。

明報記者 歐陽偉昉

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