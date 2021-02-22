豐盛減持金蝶微創至零成本 去年8月推薦後股價跑贏大市

黃國英透露，由於騰訊控股（0700）、工業股及資源股有更吸引的投資機會，故旗下基金早前已減持金蝶換馬，惟他強調，仍然看好該內地雲服務股的前景，餘下持股擬長線持有，「我覺得可以保留剩下來零成本的金蝶股份，長線持有，因為你看外國同類型公司、例如可與金蝶對標的Intuit股價過去多年也屬長升長有，應該可以維持（強勢），這些股票只是買多買少的問題，不論如何也要持有一些」。

事實上，即使金蝶上月15日收市後曾發「盈警」，指因集團大力執行雲訂閱模式轉型戰略、主動停止銷售部分ERP軟件許可產品及加大蒼穹等雲產品研發投資，預期去年總收入按年增長約0%至3%，雲服務業務收入按年增長約43%至48%，並且錄得2.5億至3.5億元人民幣虧損，惟消息公布後金蝶股價至今仍上升近三成，可見市場十分看好其雲服務業務前景。

微創本月分拆心通後 短期已乏催化劑

另外，黃國英在2018年7月初於新伊館投資講座上已推介微創，在第263期封面故事則指因應該醫療器械股即將加入MSCI香港指數已增持短炒，而他目前認為，由於微創本月初已成功分拆心通醫療（2160）來港上市，短期股價上升的催化劑已不多，而且現時該股估值不低，因此暫時只會繼續持有屬「零成本」的存貨，無意再增持。

「微創已剛完成分拆心通醫療，理論上它不會短期又再明顯跑贏大市。我覺得微創近年股價勁升數倍後，市場對它的期望已頗高，而它要做到像美國同業美敦力（Medtronic）一樣的規模需要時間」。

不過，黃國英亦強調，內地醫療器械市場增長前景亮麗，微創仍具備長線投資價值，「為何我們鍾意醫療器械股呢？因為它們有中間人優勢（middleman advantage），有關產品是經中間人代消費者採購的，醫院去為病人選擇採用哪一品牌的醫療器械時，當然是已確立市場地位的品牌有優勢，大部分醫院也不會採用檔次較差的品牌；而且內地醫療器械股始終受惠市場國產化，這是另一優勢，但要股價短期再升幾倍便很難了」。

醫院為病人選醫療器械 大品牌有優勢

黃國英續說，去年9月及10月國家醫保局為內地冠脈心臟冠脈支架市場集中採購招標期間，市場憂慮會壓低微創有關產品的價格，令毛利率受壓，因此微創股價當時亦曾下跌至最低報26.7元，換言之，「微創（股價）已被（壞消息）搞過」，當時已有不少股份由弱者轉到強者手中。

[封面故事]