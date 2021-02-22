豐盛金融黃國英：港股蓄勢破頂應且戰且退 重倉騰訊 看好資源工業股

明報記者 葉創成

恒指上周二在農曆新年長假期復市後曾升勢如虹，周二勁升573點，周三續漲338點，周四開市更高見31183點、創2018年7月美國向中國產品首次加徵關稅、開打貿易戰以來的高位，惟周四高開後卻倒跌489點收市，黃國英在當日下午開市時段接受專訪，指在美國聯儲局繼續奉行無限量寬、去年當地廣義貨幣供應（M2）按年增長逾兩成的情况下，市場流動性非常充裕，正在形成一個超級大泡沫，故他對港股後市仍審慎樂觀，預料即使波動增加，惟突破2018年1月歷史高位33484點機會頗大。

故事盛行捧股神 屬泡沫現象

「我估計恒指今年可以再創新高的，流動性充裕是全世界的情况，我們（港股）已經不算瘋狂了，日經平均指數也已經重上3萬點。今次港股大牛市與過往不同的是，多了很多散戶參與，情况比1999年至2000年首季科網泡沫期間更厲害，原因是現時以智能手機上網很方便，很容易集結一班人，你炒我又炒；而學生炒股的熱情則可與2006年至2007年（大牛市中後期）比擬，因為疫情令學生留在家中的時間增加，而且朋輩影響及資訊發達。」

「加上目前當炒股的故事亦往往是平民百姓日常生活可以接觸得到的，所以真的多了很多人，以前不少散戶也是瘋狂的，但人數沒有這次那麼多，即使每人平均注碼不大，但集腋成裘的威力也是相當強勁的」。

「與上述兩次大牛市比較，目前不同的是，本港正處於零息環境；而且有些故事的確是頗吸引的，再加上即使你不聽故事，現時也會認識女股神Catherine Wood及旗下主打金融科技的交易所買賣基金（ETF）ARK，故近月的確有不少投資者入場，所以資金流向是正面的。在聯儲局大量印鈔的情况下，持有現金實質購買力將被蠶食，而現時投資物業的吸引力下跌了，所以不買股票便笨啦！我覺得散戶也可以分為兩類，一批是經常炒出炒入的，另一批則是每月定額買入ARK作長期投資的，前者會令股市波動增加，後者則將股市估值墊高。就當前的情况來說，我覺得當股市已被挾高後，下一階段就會大上大落，參與者的情緒會更波動」。

當炒股看10年後業績 估值離譜

黃國英續說，目前市場上不少當炒的科技股及醫療股暫均沒有盈利，投資者看好的是其長遠前景，相對於傳統上以市盈率來估值，分析長遠前景屬比較虛幻，故有關股票價格難免大上大落，而隨着這些股份陸續加入恒指，亦令恒指波動增加。

「現時投資者的着眼點不同了，以前是聚焦今明兩年的盈利，目前則是看2030至2035年業務成熟後情况，所以有關公司暫時不賺錢、現金流負值不是問題，市場會提供現金給它，重點是要爭取客戶，這樣的話，估值便可以變得很離譜，所以我覺得最終會否出現超級泡沫大爆破屬言之尚早，但一定會出現大上大落的走勢；你看恒指近日可以昨日急升數百點，今日急回數百點，這樣大的波動是過往難以想像的，原因便是已納入不少新經濟股成為藍籌」。

分散投資全球股市 減港股波動影響

面對港股正在形成的超級大泡沫，黃國英旗下基金其中一個應對方法便是分散投資，「目前我們投資組合股份數目增加了，地理上亦分散些，包括歐洲、日本、美國、香港及內地上市的股票；板塊上亦比較多元化，以前我們會重倉騰訊（0700）、facebook、Tesla、Apple、Amazon等中美科技科技龍頭股，現時只有重倉騰訊，其他的僅佔投資組合1%至2%便算了」。

騰訊應對監管往績佳 港股通基金必買

黃國英早於《Money Monday》第22期（2015年11月9日出版）封面故事已看好騰訊，旗下基金過去逾5年亦一直重倉該科網股王，至今回報可觀，在是次訪問中他則分析何以北水南下的大趨勢利好騰訊，「近日內地可投資港股的基金銷售火爆，而這些基金不少以恒指為基準指數，騰訊目前佔恒指比重10%，估計有關基金經理即使不超配，至少也會按比例配置騰訊，這樣的話，內地每銷售10億元港股通基金，便至少有1億元新資金買入騰訊，這屬於細水長流的有利支持」。

至於有分析擔心中央針對內地大型互聯網企業實施反壟斷新規，將阻礙騰訊的增長空間，黃國英卻不擔心，指往績證明騰訊有能力符合監管新要求推動業務增長，「例如幾年前中央不希望內地年輕人沉迷網上遊戲，騰訊便推出一些防止沉迷網上遊戲的措施，只要符合政府的要求便沒問題了」。

再通脹交易 資源股當炒

上期封面故事介紹了「再通脹交易」（Reflation Trade、經濟衰退時期往往會出現通縮，不利投資及消費，政府透過貨幣及財政政策刺激個別物價出現通脹，以減低整體通縮影響，由此亦帶來投資機會）的理念，黃國英亦透露旗下基金已買入不少資源股，「我們以前並無持有資源股，最近便有，因為市場正在炒通脹重臨」。

選股方面，黃國英除了看好受惠銅價向好的江西銅業（0358）外，旗下基金也有投資不少與電動車及新能源相關的資源股，「贛鋒鋰業（1772）近月股價已上升數倍，我覺得洛陽鉬業（3993）相對上更吸引，因為洛鉬去年底收購了剛果Kisanfu銅鈷礦95%股權，Kisanfu是全球現存最大的未開發的銅鈷礦之一，我認為有關交易屬執平貨，當投資者認同洛鉬是全球銅鈷礦其中一個主要開採商後，它的估值便會有所提升」。另外，他建議也可留意在新疆從事多晶硅生產，以及向內地太陽能和風能發電廠與系統提供工程建設承包服務的新特能源（1799），博其市值企穩50億元一段時間後，年底前可被納入為港股通買賣名單，支持股價進一步向好。

工業股汰弱留強 利龍頭股盈利

資源股外，黃國英旗下基金現亦持有不少優質工業股，「經過近年多個高潮與低潮轉折後，管理差的內地工廠已經倒閉，市場集中度已有所提高，而且今時今日要管理工人並不容易，舊有企業面對新手入場競爭的威脅亦不大」。當中，他點名看好玖龍紙業（2689），指該內地產銷包裝紙板產品的龍頭股早年擴充規模搶佔市場佔有率後，近年已積極減債，目前進入盈利上升周期。

值得注意的是，黃國英上述看好的多隻資源股及工業股，均屬於中小型股份，他解釋，此投資風格的轉變始於去年9月日本軟銀集團（Softbank）大規模買入美國大型科技股的價外期權的消息曝光，「軟銀買入有關期權後，當地投資者自然不希望推高美國大型科技股股價，以免讓軟銀可以行使期權在高位獲利，所以便轉去炒中小型股，此炒風亦吹至本港，所以我們近月亦跟風增加投資中小型股」。

總結是次訪問時，黃國英認為，目前旗下基金既同時持有新經濟及舊經濟股，大中小型股票亦均有投資，目標是藉分散投資來降低風險，「我們不會只持有科技股，因為有關股價每日波幅可達10%至20%，整個組合來說，需要有所平衡」。

[封面故事]