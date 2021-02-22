前董事不滿人選：影響「金融國安」

指大量內企來港 任用外籍人士不適宜

立法會金融服務界議員張華峰則認為，內地暫仍是港交所最大市場，要與內地深入溝通，行政總裁不識普通話「始終唔係咁方便」。他舉例稱，內地談判文化講究旗鼓相當，雙方「級數」相當才能談成事，相信港交所旗下中國團隊就算資歷再深，有些場合仍無法替代行政總裁。他又表示，知悉歐冠昇於摩通資歷深厚，並一向負責中國市場，但港交所行政總裁職位的性質較摩通更為複雜，有多方利益需要平衡，因此才有擔憂。

張華峰又表示，歐冠昇上任後，另一挑戰則是要認識本地券商界情况，希望他可主動了解C組券商（即小型證券行）營業困難的現狀。他強調，行政總裁人選上不應「歧視外國人」，亦相信港交所董事會選擇，但認為不同情况確實需要不同人才。