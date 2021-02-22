經濟

回應阿根廷籍質疑 稱吸外資理想人選 獨董首開腔力撐歐冠昇掌港交所

【明報專訊】港交所（0388）本月初揭曉前任行政總裁李小加接班人選，為阿根廷籍投行家歐冠昇（Nicolas Aguzin），將成為港交所史上首名外籍CEO。市場對此人選褒貶不一，而港交所獨立非執行董事陳子政接受本報訪問解畫，稱委員會一致通過本次任命，並相信歐的任命符合香港的使命，即是要吸引世界資金，而非僅是「塘水滾塘魚」。陳子政於港交所擔任董事逾十載，他坦言明白外界質疑，但強調歐是吸納外資的「理想人選」。

遴選委員會2019年底已成立

港交所去年5月突發公告，公布李小加離任消息，又指遴選委員會已正式展開繼任者選拔，委員會成員包括史美倫等。不過，陳子政透露，遴選委員會於2019年12月已經成立。換言之，消息公布前約半年，董事會便已有意換將。陳子政表示，董事會希望可於李小加離任前尋到大將，最終則經過一年篩選及洽談，才覓得理想人選。

與史美倫「一個向內一個向外」

陳子政認為，港交所非家族企業，香港亦不能只是放眼本地，行政總裁未來需面向世界。他表示，上任行政總裁李小加任內已打通滬深港通、債券通等互聯互通機制，成功將「北水南調」，令中港市場聯繫加强，又吸引大批內地企業來港上市。因此，港交所下一步的發展策略，是要幫助中國打開國際資金渠道，成為中國「橋頭堡」，吸引外資北上投資，而以歐的背景及經驗，相信在此層面將具有一定優勢。

歐冠昇任職摩根大通約廿載，陳子政形容他具外資經驗，而主席史美倫則與內地當局關係良好，兩人如「一個向內、一個向外」，相信將可起到互補效果。市場質疑歐冠昇不諳普通話或廣東話，陳子政則認為，對外交流並不是僅由行政總裁一人進行，公司高層及中國團隊均會中文，再加上中港合作「早已建立默契」，相信內地事務上的交流不成問題。

非美籍身分 中美緊張亦不尷尬

他又強調，歐冠昇為阿根廷籍，並非美籍人士，即使中美關係緊張，也不會受身分影響而感到尷尬。他同時強調，本次任命也顯示港交所選擇並非僅着眼於內地人或香港人，更突顯公司的國際性，亦利於幫助本港鞏固國際金融中心地位。

根據最新公告，歐冠昇任命將由今年5月24日起，為期3年。不過，港交所罕有地未獲得證監會批准，便率先公布任命，引起外界猜測人選是否未獲「祝福」。對此陳子政僅表示，當時人選已落實，而有傳媒率先收到風報道消息，公司又收到大量查詢，港交所作為上市公司，便選擇如實公開。

明報記者 龍彩霞、馬迪帆

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