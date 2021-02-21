嵐天次輪沽77伙 柏蔚山複式呎價5.5萬

次輪共錄得4342票登記、超額33倍的屯門帝御．嵐天，昨日在尖沙嘴美麗華廣場展開次輪銷售，A組大手客率先在早上9時30分揀樓，買家須認購2伙至4伙指定單位，而早上10時開始則由B組一般買家揀樓，現場人頭湧湧，準買家大排長龍等候。

GRANDE MONACO

暫收300票超額3.4倍

負責項目銷售的恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，帝御‧嵐天次輪售出77伙，其中開放式單位已全數售罄。項目自本月初開售至今共售出318伙，套現逾14.24億元。至於整個「帝御」系列去年8月起開售，3期項目合共售出1394伙，套現逾66.65億元。

另新世界北角柏蔚山昨日以招標形式出售1座33及35樓A室複式戶，實用3221方呎，附設私人泳池，連3個車位一併出售，成交價逾1.77億元，實呎5.5萬元，成交價及呎價均創項目新高紀錄。據悉買家為本地家庭客，因鍾情港島區複式大單位，購入單位作自用。

此外，日前以折實均呎2.38萬元推出首批68伙的會德豐啟德GRANDE MONACO，市場消息指，項目暫收約300票，超購約3.4倍。

漾日居呎價見4個月高

二手市場方面，市場消息指，九龍站漾日居7座高層C室，實用面積639方呎，2房連雙套房間隔，向南望園景，新近以1780萬元易手，實呎27,856元。翻查資料，對上一宗高呎價的單位來自5座高層A室，實用面積1642方呎，在去年10月以4980萬元成交，實呎30,329元，而上述成交為10月後近4個月來最高呎價成交。原業主持貨逾16年，物業期內升值2.4倍。