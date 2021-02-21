票價愈賣愈貴 北京新春檔期80人幣起

杜比影院110元起

若在一線城市，50多元的電影票在今年春節檔已算是「良心價」。在首都北京，春節檔的電影票價在80元或以上。以2月16日的《你好，李煥英》在北京西三環的影院票價為例，除了午夜場55.9元外，其他場次全部在100元以上，黃金座位105元，杜比影院110元起。即使如此，當天的場次基本滿座。

「內地片比荷李活更荷李活」

不少內地網民反映，今年春節的電影票價增長了很多。根據燈塔專業版數據，2月12日大年初一平均的電影票價為50.7元，較2019年春節同期的45.2元漲了5.5元，上漲幅度為12%，堪稱內地史上最貴春節檔。

總部位於加州的媒體研究機構Interpret LLC的總裁Michael Cai曾指出，中國電影公司正學習製作爆米花電影，「比荷李活更荷李活（They are out-Hollywooding Hollywood）」。部分美國電影製作人也尋找中國投資者，以規避中國的進口電影配額限制。

此舉已影響到美國的電影觀眾，隨着中美共同投資的電影增加，電影內容也更趨向迎合中國人的口味。根據Interpret的數據，2018年中國資金參與投資的電影，佔美國票房收入的20%，而2013年的比例為3.8%。

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