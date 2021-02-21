橋水去年負回報 達里奧被削影響力

《華爾街日報》報道，去年初才上任首席營運官的Brian Kreiter離任，原為橋水「投資引擎」部門聯席主管的Nir Bar Dea會擢升為副行政總裁，同時該公司將設立投資委員會，引入更多新晉同事，減低創辦人達里奥（Ray Dalio）、兩名聯席首席投資官Bob Prince及Greg Jensen的影響力。

達里奧提出的風險平價投資策略，過往令橋水無往而不利，但去年3月新冠疫情全球爆發，引致該基金在3月中曾公布，旗艦基金Pure Alpha年初以來出現超過逾兩成的虧損。

過往策略不敵疫情衝擊

據《華爾街日報》報道，Pure Alpha去年全年仍錄得負7.6%的回報，加大槓桿的另一隻基金更錄得負12.6%，跑輸標普500指數去年16%正回報之餘，更遠遠跑輸其他明星對冲基金。例如Rokos Capital Management及Caxton Associates的旗艦對冲基金去年就有44%及42.2%的回報。

達里奧的風險平價投資策略是假設股票、債券等資產在不同經濟環境下的表現應不同，基金將各項資產的風險和回報比率保持相等，從而平均分配資產在不同經濟周期面對的風險。但去年3月全球股債齊跌，令這套投資策略失效。