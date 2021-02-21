內地復工供應緊張 銅價創9年新高

高盛：將現10年最大供應缺口

高盛指出，中國投資者在春節假期後回歸，或引發新一輪銅價上漲，並且銅市場今年將出現10年來最大的供應缺口，該行已將12個月銅目標價提高至每噸1.05萬美元；並上調了3個月和6個月的價格預測。花旗集團亦表示，由於原物料嚴重短缺，預計銅價將在12個月內升至1萬美元。

美股表現則平穩，美國財長耶倫重申大規模刺激經濟措施的必要，帶動隔晚美股三大指數在連跌多日後靠穩。道指一度破頂升154點，收市則接近平盤，報31,494點；納指升0.07%至13,874點；標普500指數跌0.19%，報3906點。總結全周，道指升0.1%；受累於大型科技股遭到拋售，標普500指數及納指分別跌0.7%和1.6%。

電動車新進展 科網巨頭蘋果獨升

科技股被拋售，彭博引述消息指蘋果正與多家光達感測器供應商展開洽談，標誌着蘋果首款電動車Apple Car研發的關鍵里程碑，使五大科技股FAANG僅蘋果獨強，升0.12%；Alphabet跌0.81%、亞馬遜跌2.35%。恒指夜期則上升0.59%至30,702點，高水57點；ADR港股比例指數收報30,728點，上升0.27%。

另美國聯儲局在每半年向國會提交貨幣政策報告表示，當地商業借貸仍處於高水平，即使數據顯示現金存款處於高水平、利率低迷，但因應疫情，經濟活動再度收縮，美國大中小企業無力償債風險維持值得關注的水平。