富時羅素納11隻科創板股 五大問題礙擴大A股因子

料帶動近8億資金流入科創板

新結果將於3月19日收市後生效。上述11隻科創板股份，包括瀾起科技、睿創微納、君實生物、海爾生物、西部超導、康希諾、中微公司、杭可科技、安集科技、中國通號及昊海生物。主要集中在半導體及醫藥板塊。富時羅素指出，是次仍按25%的納入因子將新股票納入，而首納科創板是因應市場持份者意見，有海外投資者冀於組合中添加相關股票，故作出是次調整。

港交所（0388）於本月初首納入12隻科創板股票於滬港通，是次除復旦張江外，其餘11隻均獲富時羅素納入。另外，今次被剔除指數的個股主要為H股及以港元或美元交易的B股，包括青島港（6198）及天津津燃公用（1265）等。

下月商討是否提高納入因子

除富時羅素外，另一指數公司MSCI上月也曾表示，符合條件的科創板股票將有望於今年5月的半年檢討時，獲納入MSCI中國指數及其他相關指數。

去年富時羅素將A股納入因子提升至25%，就進一步提升納入因子水平，富時羅素亞太區指數政策負責人杜婉明接受《中國證券報》訪問時透露，這需要由市場參與機構代表組成的國家分類委員會批准，3月委員會將召開會議。惟她認為，現時有五大問題仍待解決，當中包括中港兩地交易假期時間不一致；亦有部分符合納入條件的股票，卻因為沒有進入互聯互通機制而無法被納入，需要滬深港通覆蓋範圍進一步放開。此外，隨着海外投資者對A股投資增多，冀監管層能夠放寬外國投資者持股30%的上限，以吸引更多外來資金（見表）。