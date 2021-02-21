內地網貸再收緊 對內銀增兩限制 嚴定集中度佔總貸款比例 進一步壓縮螞蟻業務

明報記者 陳子凌

銀保監指出，是次進一步規範銀行互聯網貸款業務，是因為去年7月發布《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》後，發現部分銀行在執行上仍存在風險隱患，因此有必要進一步細化監管要求，統一監管標準。

單一合作方貸款設資本比例上限

其中，在出資比例管理上，要求銀行互聯網單筆貸款中，合作方出資比例不得低於30%，此水平與去年11月的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》相同。

此外，因應個別銀行在集中度管理和貸款總量管理出現落空，因此要進一步明確界限，以防範合作方風險向銀行體系傳染。在集中度管理上，限制銀行與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%；貸款總量亦設限制，銀行與全部合作方共同發放的互聯網貸款餘額，不得超過全部貸款餘額50%。此外，銀保監指，近年個別地方銀行利用互聯網技術拓展業務區域，嚴重偏離定位，盲目無序擴張，因此明確嚴控互聯網貸款不能跨地域經營，但豁免無實體經營網點，主要在線上進行業務的銀行。

網貸不得超過總貸款五成

銀保監又指，對於集中度及貸款總量的新規定，各銀行要在7月17日前整改完畢。對出資比例和跨區經營限制，則要求新業務自明年1月1日起執行，存量業務允許自然結清。

是次新規進一步限制了銀行的互聯網貸款規模，以及避免過度與單一互聯網平台合作，再次劍指像螞蟻集團之類大型互聯網金融。

據去年螞蟻集團招股書顯示，去年上半年其包括花唄、借唄的微貸科技平台收入達到285.86億元人民幣，估集團總收入39.4%，是眾業務之冠；但由金融機構放貸的貸款比例合計達到98%，意味螞蟻與銀行合作的互聯網貸款，螞蟻出資比例可能只有約2%左右，如出資比例提高到30%的話，將大大增加其資本壓力。

過往螞蟻出資比例僅2%

惟據英國《金融時報》報道，在監管壓力下，螞蟻集團的網上小額貸款業務受壓，令客戶轉向其他借貸平台，當中不乏收取較高息率，報道稱，有十幾個貸款平台收取25厘至35厘的年息，而螞蟻則不到20厘，這情况可能會增加消費者信貸違約風險，因借貸者多為年輕和低收入人士。