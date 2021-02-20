安達臣道頭炮 安峯主攻家庭客

明報記者 林尚民 攝影 楊柏賢

安峯預計2023年7月落成，樓花期約29個月，項目由4座大廈組成，1至3座樓高22層，1樓及22樓分別為連平台及連天台特色戶，而5座（不設第4座）單位則分佈於2樓至10樓，2樓為連平台特色單位，整個項目共提供334伙。

1房339呎起 2房戶佔近半

樓盤戶型相對簡單，1房戶只設38伙，佔單位總數約11.4%，實用面積339至377方呎，相對市場上的1房戶，面積未過於迷你，而提供最多的是2房單位，設有166伙，佔約49.7%，實用面積523至650方呎，另外項目提供130個3房單位，佔約38.9%，實用面積776至907方呎。

發展商早前開放兩對示範單位，每對同戶型都有連裝修家俬及交樓標準讓公眾參觀。其中實用面積631方呎的2座18樓B室，原則採2房1套連儲物室間隔，近大門位置設有一間儲物室，可擺放雜物，設計師把儲物室與毗鄰的房間打通，改裝成書房，書房與飯廳之間的牆身，則改用玻璃特色牆，保留間隔之餘又可增加空間感。

主人房則為套房設計，附連工作平台，一方面可讓戶主欣賞開揚景觀，同時亦可增加通風效果。

項目毗鄰將建大型公園

另一對示範單位則以1座18樓A室為藍本，屬3房1套連工作間間隔，單位實用面積896方呎，設計師在大門位置放置半身櫃，戶主入屋後即可擺放雜物。大廳面積寬敞，外連露台之餘更設有落地轉角窗，令客廳外望景觀更為廣闊。

事實上，安峯位處較高地勢，政府近年銳意打造成全新尚綠宜居智慧社區，而毗鄰安峯的一片地皮，將規劃興建一個約3公頃的山中湖泊公園，而項目的1座A、B室3房單位，將會是最接近山中湖泊公園的戶型。

設計師特別在飯廳旁放置智能種植櫃，令戶主不受天氣所限，自家種植蔬菜等。主人套房同樣外連工作平台，而旁邊的小童房，則以叢林為主題。廚房方面，設有L形工作枱面，配以一系列名牌家電，讓女戶主可隨時大顯身手。

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