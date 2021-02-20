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2021年2月20日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
3萬關硬淨 港股低位彈600點 周四高位跌逾1000點後V彈 暫守10天線
雷軍傳親自帶隊造車 小米股價尾市曾抽升12%
內地研個人每年5萬美元投資境外
賽生醫藥首日招股 孖展超購142倍
吉利擬設新電動車公司 將有獨立銷售團隊
蘋果招聘6G工程師研自家技術 料有意擺脫高通
李小琳好友黎亮欠債案敗訴 須賠民眾金融逾3000萬 兼付堂費
民眾金融一度自身難保 獲白武士鄭志剛入主
利福料去年少賺93% 下半年度扭虧
太陽國際集8000萬 購千台虛幣採礦機
李澤楷拓第三家SPAC 傳集資數億美元
保險業聯會：新冠疫苗風險未必受保
羅賓漢CEO聽證會上道歉 議員問散戶交易價是否較差 Citadel迴避
耶倫談救經濟：做得太少代價更大
SpaceX估值大增 馬斯克重當首富
ZA電子利市派出14萬封 用戶最高紀錄派208封
必瘦站開生髮診所股價即彈
九龍新盤戰開鑼 瀚名指引呎價3.4萬 安峯突擊加推35伙 折實均呎逾2萬
尚悅．天城公布樓書 料下周登場
王喜520萬沽何文田單位 帳賺1.4倍
CCL回落0.24% 三大指數連升兩周後回軟
測量師學會：政府宜多建過渡屋
傳湯文亮弟1350萬購灣仔商廈單位
陸振球：養兒防老 還是養兒妨老？
周末睇樓好去處
安達臣道頭炮 安峯主攻家庭客
全港罕有「樂齡」發展項目
安達臣道將成住宅供應重鎮
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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