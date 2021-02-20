測量師學會：政府宜多建過渡屋

學會建築測量組主席黃健兒表示，學會早前曾就家居排水系統播毒隱患，向公眾進行推廣抗疫及保養措施，該組計劃在今年正式成立「樓宇事務專家裁定中心」，協助公眾處理滲水、違例建築工程等，以節省時間及法律訴訟支出。

學會物業設施管理組主席黃貴生表示，疫情下「三無大廈」的管理問題值得關注，建議政府部門或由法定機構統籌，特別成立專業部門，並設立基金和補貼，聘請物業管理專員，管理急需改善環境衞生的「三無大廈」。長遠而言，政府應考慮實施強制樓宇管理，以確保相關持份者的居住環境安全及衛生。

「明日大嶼」對社會有裨益

至於房屋及土地供應，鄧海坤認為，特區政府多年來已多管齊下覓地建屋，宜適時交代進度，惟公私營建屋比例現時變成七三比，未來私樓供應勢將進一步減少。學會產業測量組主席陳致馨指，「明日大嶼遠景」增土地供應，將對社會帶來效益。