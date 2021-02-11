CCL回落0.24% 三大指數連升兩周後回軟

獨豪宅樓價指數按周上升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價走勢持續反覆向上，以近3周計，CCL累升0.61%、CCL Mass累升0.46%、CCL（中小型單位）累升0.59%。另一方面，CCL（大型單位）最新報175.61點，按周升0.06%，豪宅樓價連續6周企穩於175點上下，最高176.79點，最低174.42點，顯示山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場持續觀望。

黃續指，新春假期前市場上筍盤陸續被消耗，預料樓價反覆上升即將出現，新春後季節性的旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價升勢反覆而穩定。

四大分區方面，新界東CCL Mass報190.31點，按周升0.51%，為近10周即約兩個半月新高；新界西CCL Mass報165.40點，按周升1.60%。

本周港島九龍樓價回軟

至於市區，港島CCL Mass報185.49點，按周跌1.82%，上周急升後正常回軟；九龍CCL Mass報168.78點，按周亦跌1.08%。可留意的是，近日長實（1113）港島中半山波老道豪宅成交呎價達13.6萬元、創亞洲一手分層物業新高，豪宅指數有望突破悶局，將於數周後開始反映。