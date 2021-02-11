王喜520萬沽何文田單位 帳賺1.4倍

嘉湖本月暫28宗成交

天水圍嘉湖山莊延續上月旺勢，2月迄今暫錄約28宗成交；中原高級區域營業經理文家輝指，樂湖居13座高層F室，實用449方呎兩房間隔，原業主減價20萬元或約4%後，以530萬元沽出、平均實呎11,804元；原業主1999年以140萬元買入單位，帳面獲利390萬元，單位期內升值2.8倍。

同樣交投暢旺的還有馬灣珀麗灣，美聯高級分區營業經理熊建明指，珀麗灣2月迄今錄約16宗成交，當中3座低層B室，實用781方呎、3房連套房及工人套間隔，享雙橋海景，買賣雙方議價後以970萬元成交，實呎12,420元；原業主2005年以397萬元購入單位，帳面獲利573萬元或逾1.4倍。

第一城3房37年升值21倍

另沙田第一城有單位放售4年後始易手，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，屋苑33座中層C室，實用854方呎，3房連套房及工人房間隔，原業主早於2017年起以1180萬元放售，至近日以1138萬元沽出，累減42萬元或4%，實呎13,326元；原業主早於1983年以50.48萬元購入，持貨逾37年，帳賺1087.52萬元，單位升值逾21倍。