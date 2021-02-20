尚悅．天城公布樓書 料下周登場

尚悅‧天城提供16幢洋房，實用面積介乎1772方呎（12號屋）至1826方呎（19號屋）、花園則由98方呎至1102方呎、前庭36方呎至222方呎，各幢均附充電設備的獨立車位；間隔方面，分為3房3套連書房及4房4套。恒地日前預告，尚悅‧天城最快下周開放現樓示範洋房，並公布具體銷售部署。

帝御．嵐天今次輪開售

超額33倍

至於帝御．嵐天，今日次輪銷售推出128個單位，並於昨日中午12時截止認購登記，負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，帝御．嵐天自上周一（2月8日）至昨日，共錄得4342票登記，超額33倍，當中包括30張代理入票。

SILVERSANDS

1房特色戶呎售2.35萬

其他新界新盤亦錄成交，信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS新售出一伙，為5B座地下F室連平台特色戶，實用267方呎連102方呎平台，屬1房（開放式廚房）間隔，成交價627.49萬元、實呎23,501元，項目一星期內連沽兩伙連平台特色戶。SILVERSANDS推售迄今累售42伙，套現逾3.3億元。

分析：本月一手成交

料見1500宗

事實上，雖然2月有新春假期，但市場氣氛熱鬧。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年農曆新年有別於往年，大部分港人留港度歲，近日一、二手成交活躍，加上本港有望於下周開始疫苗接種計劃，有助剌激投資氣氛，料2月下旬成交速度將較1月更快。

截至昨日，市場整體已錄約760宗一手成交，料2月全月一手成交可錄1500宗，與1月相若。