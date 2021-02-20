九龍新盤戰開鑼 瀚名指引呎價3.4萬 安峯突擊加推35伙 折實均呎逾2萬

明報記者 林尚民

嘉里香港區總經理湯耀宗表示，瀚名現樓示範單位即日起接受預約參觀；項目只設12個3房戶，另外60伙為1房戶，將以發價單形式發售。

嘉里：瀚名細單位發價單賣

瀚名首推兩伙為18樓A、B室，實用同為1132方呎3房間隔，3月1日至31日進行招標，指引價3888萬元，折合實呎34,346元。嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊指，集團為買家提供不同付款方法，包括360天成交期，買家可先付樓價15%（包括樓價10%訂金及5%佔用許可費，佔用許可費可在完成交易時在樓價扣減），便可先住後付。嘉里亦提供備用二按，最高為樓價三成，但一、二按合共不多於樓價八成。

此外，發展商提供120天付款，可減樓價2%，選擇此計劃，買家可獲發展商提供最高八成一按，首年息口P減4厘（P為5厘，下同），第2、3年為P減1.5厘，期後為P。選用上述兩個計劃之買家，均可獲發展商代付樓價4.25%厘印費，及18萬元家俬津貼，買家可選擇在樓價中直減，令120天付款最高折扣約7.7%，折實約3588萬元，折實實呎3.17萬元。

安峯下周二首輪賣68伙

事實上，多個九龍新盤正蓄勢待發，華懋觀塘安峯繼農曆年前開價後，昨晚突擊加推2號價單涉35伙，包括10個1房戶及25個2房戶，實用377至631方呎，定價912.7萬至1734.3萬元，平均實呎25,478元，維持最高20%直減折扣，單位折實價約730萬元起，整批折實均呎20,382元，與首張價單68伙折實平均呎價20,363元相若，本月22日（下周一）截止認購，市場消息指項目過去12日累收約150票。

GRANDE MONACO首批超購1.2倍

華懋同時上載銷售安排，下周二（2月23日）首輪推售68伙，成為牛年首個發售的全新盤，當中包括52個以發價單形式發售，另有16個單位將以招標形式推售。銷售安排顯示，A1至A4組大手組別（A1為華懋特選客戶），每組客人最多可選購3伙，B組為散客。

至於會德豐以折實均呎2.38萬元、推出啟德GRANDE MONACO首批68伙，短期公布2號價單，最快下周六（27日）首輪發售，項目昨首日暫收約150票，超額1.2倍。

ONE SOHO Prince Central蓄勢待發

另信置與莊士機構（0367）、市建局合作的旺角ONE SOHO（322伙），料短期獲批預售，最快3月開售。

此外，新地太子道西Prince Central亦擬短期推出，項目樓書正在準備當中，最快2月底開售。