SpaceX估值大增 馬斯克重當首富

Tesla汽車品牌排名跌至16位

SpaceX本月從紅杉資本等投資者籌集到8.5億美元，使公司估值較去年8月的對上一輪融資躍升六成至740億美元，助馬斯克的資產增加約110億美元。根據彭博億萬富豪榜，馬斯克周四以1999億美元的身家，重奪世界首富之位，超越貝索斯的1942億美元身家。

此外，馬斯克再次在Twitter評論比特幣，稱特斯拉1月購入價值15億美元的比特幣，不直接反映他的意見。他認為比特幣「只是不像現金那麼愚蠢的保持流動性的方式」，但作為標普500指數企業，這是冒險的投資。他又強調，自己只持有特斯拉一家上市公司的股份。

另外，美國知名雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）公布最新的汽車品牌排名，特斯拉較去年下滑5位，跌至第16位，在32個品牌中處於中游位置。這項備受關注的年度評估基於道路測試、可靠性數據、車主滿意度調查及安全性能。去年底《消費者報告》的汽車可靠性排名，特斯拉排倒數第二，僅高於福特汽車的Lincoln品牌。

（綜合報道）

[國際金融]