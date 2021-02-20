耶倫談救經濟：做得太少代價更大

比特幣逼近5.4萬美元

市場憂慮美國通脹加快，美國10年期國債孳息升穿1.3厘，而30年期國債孳息升至2.1厘。比特幣持續強勢，昨晚升穿5.3萬美元關口，逼近5.4萬美元大關再創新高。根據CoinDesk的數據，比特幣價格高見53,990.88美元，總市值突破1萬億美元。

耶倫周四表示，經濟仍然有很多困難，最新的失業救濟申領人數，超出經濟師的預期。她認為大規模刺激措施不可或缺，料將有助美國在一年內恢復充分就業。

不過耶倫再次預示加稅。她表示，政府計劃今年推出大型的基礎設施、氣候和教育計劃，細節尚待敲定，而為支付這些巨額支出而尋求的加稅建議，或於今年稍後逐步擬定。

拜登政府以往強調，提升企業稅只會在疫情對經濟的影響消退才會進行。市場聚焦紓困方案之際，民主黨籍的眾議院議長佩洛西表示，希望能趕在下周結束前，通過眾院版本的1.9萬億美元紓困方案。

（綜合報道）

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