羅賓漢CEO聽證會上道歉 議員問散戶交易價是否較差 Citadel迴避

高盛前高層、康涅狄格州的民主黨眾議員海姆斯（Jim Himes）質疑交易模式對散戶不利，「Citadel是贏家之一，它們是這個故事中的賭場，賭場總是贏的；羅賓漢也從賭場賺很多錢那麼誰輸了？就是散戶」。

羅賓漢CEO：限制散戶交易不可接受

議員質疑羅賓漢與莊家Citadel Securities的商業模式，要求特內夫解釋，如何在保證向散戶提供最佳執行價格之際，卻將散戶的落盤賣給莊家。就在特內夫讀出開場白，議員就急不及待打斷他的話柄，要求他直接說明在1月28日所扮演的角色。特內夫以安撫的語調，為限制交易事件向客戶道歉。他說：「儘管1月的股市情况前所未見，但說到底，發生的那些事對我們來說是不可接受的。」

他又表示：「我並不是要說羅賓漢所做的一切都很完美……我將致力確保我們從中改進，汲取教訓，不會再犯同樣的錯誤。」對於外界質疑羅賓漢暫停交易的做法，是為了緩和對冲基金被散戶挾空倉的壓力，特內夫表示，此類言論和指控是錯誤的，並否認其金主Citadel Securities向其施壓。不過他承認，當時則無法滿足監管要求所需的30億美元追加抵押品，需要對外融資。

散戶領軍人：GME仍吸引

有議員質疑，Citadel Securities是否向羅賓漢客戶提供較差的交易執行價格。格里芬試圖迴避問題，被加州民主黨眾議員謝爾曼（Brad Sherman）炮轟：「你在浪費我的時間，這一點你做得很好。如果你要拉布，就應該競選參議員。」

選擇沽空GME而損失了一半資產價值的梅爾文資本（Melvin Capital），其行政總裁普洛特金（Gabe Plotkin）則表示，將不得不適應散戶驅動股價上漲的現象。散戶領軍人物吉爾（Keith Gill）則重申，GME仍是吸引的投資。

羅賓漢向自殺身亡學生家人致歉

對於20歲的內布拉斯加州大學學生卡恩斯（Alexander Kearns），因誤以為自己的羅賓漢帳戶損失73萬美元而自殺身亡，特內夫在聽證會上向死者家人致歉。他表示，已在羅賓漢軟件增加了教育內容，提高對客戶購買期權的要求，並為緊急期權案例增加實時客戶支援熱線。

（綜合報道）

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