李澤楷拓第三家SPAC 傳集資數億美元

李澤楷去年已伙拍PayPal聯合創辦人、科技大亨Peter Thiel（彼得泰爾）先後成立兩家美國上市SPAC公司，累計籌集了約9億美元，但彭博引述消息稱，Thiel不會參與李澤楷第三家SPAC的交易。

李澤楷代表拒評報道

知情人士表示，相關考慮還處仍處早期階段，尚未就交易規模作出最終決定。李澤楷的代表不予置評。

彭博於去年12月報道，由李澤楷與Thiel共同成立的SPAC公司Bridgetown，計劃將印尼電商巨頭PT Tokopedia上市，交易對合併後公司的估值可能達到100億美元。這家SPAC去年10月籌集了近6億美元資金。而Bridgetown 2 Holdings Ltd.在籌集了近3億美元資金後，於上個月開始交易。

特別目的收購公司（SPAC）又稱空白支票公司，是一家殼公司，可以從公共投資者籌集資金，目標是在兩年內收購一家公司。雖然香港未有SPAC市場，但據彭博統計顯示，SPAC公司單在1月份已集資近260億美元。