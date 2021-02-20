太陽國際集8000萬 購千台虛幣採礦機

配股價折讓兩成 指收購符股東利益

太陽國際主要從事放債、證券和期貨經紀、資產管理服務及投資於配種馬。就是次染指加密貨幣業務，董事會表示，交易有助集團投資新的業務及發展多樣化，認為該收購事項符合公司及股東之整體利益。

根據公告，太陽國際計劃透過間接全資附屬Extra Blossom，收購包括Bitmain Antminer S19、Bitmain Antminer T19、MicroBT Whatsminer M32及MicroBT Whatsminer M31S合共1000部加密貨幣礦機，交易將不遲於3個月訂立正式協議。

賣方Mindfulness Venture Fund I, L.P主要為中國內蒙古、新疆和四川的加密貨幣礦場運營提供設備，其普通合伙人Ao Ka Seng及Lei Sio Hou分別注資500萬美元（約3875萬港元）及9.17萬美元（約71萬港元），比例分別為98.2%及1.8%。

雖然近日股市波動，但比特幣升勢未止，近日升穿5萬美元並企穩，市值已逾9500億美元。「比特幣概念股」走勢個別發展，歐科雲鏈（1499）昨升6.6%、栢能集團（1263）跌1.3%；火幣科技（1611）收跌8%。