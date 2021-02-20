民眾金融一度自身難保 獲白武士鄭志剛入主

張永東早年入主後 曾與華融有交易

黎亮聲稱幫他處理貸款的張永東，早年活躍A股市場，2016年入主民眾金融，但由於他在A股曾涉操縱股價，2015年被中證監處罰，因此張永東在民眾金融只能退居名譽主席之職。

但更重要是，張永東入主後，民眾金融與中國華融（2799）關係緊密，華融旗下公司曾認購其逾12億元可轉換債券，本港獨立股評人David Webb亦曾將民眾金融列入與華融有關的「謎網股」當中。而隨着華融前董事長賴小民在2018年4月出事，同年5月下旬，民眾金融股價突然連日狂瀉，此後公司股價便一蹶不振。

2019年4月，股壇名人莊友堅旗下的中南金融入稟控告張永東，莊友堅指控他與張永東曾在2018年2月簽訂客戶協議書，包括有關買賣孖展、佣金等支付內容，而張永東違反相關保證，在自2019年4月11日計及年息24厘下，導致其損失2.7億元。