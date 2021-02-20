李小琳好友黎亮欠債案敗訴 須賠民眾金融逾3000萬 兼付堂費

明報記者 陳子凌

據法庭文件顯示，2017年7月，黎亮從民眾金融（0279）旗下恒盛財務貸款了5500萬元，為期半年，年息12厘，但2018年1月黎亮未能如期償還貸款，後來在同年3月及5月分別償還了1000萬元及2000萬元。及至6月，黎亮與恒盛財務達成還款協議，雙方同意在12月之前，清還餘下3016萬元欠款。然而限期屆滿後，黎亮未有按時還款，恒盛財務遂於2020年1月入稟法院，追討黎亮逾期未還本金連利息逾3200萬元。

黎亮指民眾張永東稱債務已解決

對於指控，黎亮辯稱，於2018年5月曾電話聯繫民眾金融前董事張永東，對方表示可幫其處理該筆貸款，黎亮其後給予一張1000萬元支票予張永東，並認為已解決事件。不過法庭裁決認為，雖然黎亮是經張永東介紹才與恒盛財務有接觸，但不等於張永東可以代表恒盛財務去處理其逾期貸款，判決黎亮須繳清3269.7萬元欠款，並要支付堂費。

近年已絕迹股壇的黎亮曾是李小琳的好拍檔。2002年黎亮聯同雨潤食品（1068）主席祝義才入主東成控股（0735，已除牌），2007年，由「電力一姐」李小琳領導的央企中電投，以旗下中國電力買殼東成控股及改名中國電力新能源，李小琳兼任該公司主席，而黎亮任其副手，兩人合作了多年。

內地知名炒家 買賣殼見稱

除了賣殼東成，黎亮在2013年也以類似方式，先入主麗盛集團（1004），翌年賣殼予上海電氣（2727），改名中國智慧能源。當年黎亮減持2億股麗盛，套現10.66億元。

不過，2015年初國際調查記者同盟揭露李小琳擁巨額海外資產，同年李小琳調離中電投，黎亮亦變得低調，其最後一次資本操作，是在2016年收購恒寶，2017年再將股權轉售予廣州市政府，至少套現近2.47億元。而隨着李小琳2018年退休，中國電力新能源亦在2019年被私有化，黎亮也在資本市場中近乎絕迹。