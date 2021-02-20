蘋果招聘6G工程師研自家技術 料有意擺脫高通

報道指出，蘋果於數個月前才推出首款的5G iPhone，但蘋果已開始研發6G，是表明蘋果希望成為6G技術的領導者，而不是依賴其他公司。

報道提及，蘋果總部正招聘6G網絡的無線系統研究工程師，主要負責研究和設計6G無線通訊系統，和專注參與6G技術行業。有學者預計，6G產品不會早於2030年推出，但是次的招聘亦表明，蘋果冀於新技術開發的最早階段便參與其中。

主力研究6G無線通訊系統

蘋果自去年推出自製晶片產品後，如M1系列Mac Book Air及MacBook Pro，12月蘋果定製技術及晶片負責人Johny Srouji表示，集團對開發晶片設計屬長期戰略投資。

目前5G iPhone採用高通的零組件，雖然蘋果有意打造自家6G蜂巢式調變解調器，但目前5G設計未擴展至其他設備，如Apple Watch及iPad。蘋果首款調製解調器很大機會用於5G連接。值得留意的是，蘋果與高通於2019年簽訂專利協議中，有一項為期6年許可條款，無論蘋果在這段時間內是否使用高通晶片，都得向高通繳納專利許可費。