吉利擬設新電動車公司 將有獨立銷售團隊

據知情人士透露，新實體將成立獨立銷售團隊和計劃於內地市中心開設展廳，以及部分展廳與經銷商合作，部分直接管理和直接控制定價與庫存。消息人士指新實體將負責吉利旗下領克品牌SEA電動汽車，以及幾何（Geometry）電動汽車。

與百度合資CEO傳為摩拜創始人

另外，吉利與百度成立合資公司，據報敲定CEO為摩拜聯合創始人兼前首席技術官夏一平。

吉利汽車母公司吉利控股昨日宣布，與瑞士Concordium基金簽署合作協議，雙方將在國內成立區塊鏈技術合資企業。吉利控股和Concordium將分別持有合資公司的80%和20%的股份，並共同運營管理。Concordium主要負責加密、安全、毋須許可並在協議層內置數字身分的區塊鏈技術；吉利控股則主責執行方案。

該公司主要通過研發區塊鏈底層技術，開發區塊鏈行業解決方案，提供區塊鏈服務（BaaS），並專注於數字身分、監管技術及隱私增強技術在內的前沿技術，協助客戶在各個行業構建區塊鏈應用場景和解決方案。