賽生醫藥首日招股 孖展超購142倍

昭衍截飛 料凍資1840億

昨日開始招股的老牌藥企賽生醫藥（6600）同樣反應平平，統計7家券商數據，賽生共計錄得402.31億元孖展。該股公開發售集資額2.81億元，僅計券商孖展，超購142倍。大型券商中，輝立借出120億元，耀才借出82億元，富途借出73.31億元。

根據招股書，賽生是次引入基石投資者多為內地企業或央企，亦有部分個人投資者。部分基投包括上海醫藥、博時資本、中郵創業國際、IDG Capital、上海大眾（1635）、中國太平、富喬鑫資本，以及中國聯塑（2128）運營總監黃展雄。賽生將於下周三（24日）中午截飛，預計3月3日掛牌。

騰訊有份投資 每日優鮮傳上市

內媒昨日引消息人士報道，騰訊（0700）有份投資的內地生鮮電商每日優鮮（Missfresh），現正籌備上市計劃，惟暫未確定上市地點及時間表。報道指出，公司現正就上市前融資與多家投行借錢，目前牽頭投行為高盛。翻查資料，公司去年已接連進行兩輪融資，包括阿布扎比投資局、騰訊參與的E輪融資，融資4.95億美元；以及內地青島市政府牽頭的融資，融資20億元人民幣。據報，完成兩輪融資前，公司估值已達30億美元（約為234億港元）。

明報記者

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