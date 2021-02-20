內地研個人每年5萬美元投資境外

研究放寬境內個人投資境外證券的消息一出，美國上市的富途（FUTU）及老虎證券（TIGR），昨晚盤前均雙雙升逾一成。

選實力較強券商 作跨境外匯試點

金融雙向開放上，葉海生指出，今年會繼續審慎推進境內金融市場的開放，包括統一銀行間債券市場和交易所債券市場對外開放政策；推進境內金融衍生品市場對外開放，研究適當放寬境外機構投資者只能基於套期保值原則開展境內金融期貨交易的限制。此外亦會規範紅籌企業境內上市管理，放寬募集資金匯出限制，明確境外股東減持購付匯管理規則。

另外，外管局還將選擇部分實力較強的證券公司展開跨境外匯業務試點，制定試點規則，合理確定跨境額度、業務種類、資金管理等。

葉海生亦提到，將完善常態化境內合格個人投資者（QDII）額度發放機制，將支持私募股權投資基金開展跨境產業、實業投資，有序推進合格境外有限合伙人（QFLP）、合格境內有限合伙人（QDLP）試點；修訂外國投資者戰略投資A股上市公司的外匯管理，便利資金匯兌操作。

另外，外管局昨日公布去年中國國際收支平衡表初步數據，以美元計，2020年內地經常帳戶順差2989億美元，其中貨物貿易順差5338億美元，服務貿易逆差1453億美元，初次收入逆差990億美元，二次收入順差94億美元。資本和金融帳戶中，直接投資順差1034億美元，儲備資產增加280億美元。