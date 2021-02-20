雷軍傳親自帶隊造車 小米股價尾市曾抽升12%

小米昨天早段曾隨大市最多跌4.5%，但尾市突然傳出決定造車的消息，拉動其股價最多倒升12.15%，然而收市時升幅接近腰斬，全日升6.42%，收報30.65元。本報向小米查詢，未有回應。據內媒報道，小米表示「晚一點等公告，暫不回應更多信息」。

小米：晚一點等公告

據《晚點LatePost》報道，雷軍早流露出對電動車的興趣，包括早年曾兩度拜訪Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），當時更公開撰文表示，自己對Tesla市值一年暴漲7倍及智能電動車行業抱極大好奇心。此外，雷軍於2015年及2016年，先後通過旗下順為資本，投資內地電動車生產商蔚來及小鵬。但在招股書內，均未有將順為資本列為主要股東，反映持股不足5%。

拜訪馬斯克 又曾投資蔚來小鵬

報道又指出，雷軍曾多次考慮小米造車的可行性，有見近期全球智能手機銷量增長停滯，加上市場對智能電動車的氣氛高漲。不過其後亦有分析稱，小米在手機業務正忙於填補華為的市場，况且現在才開始造車，遠較市場落後，因此自研的可能性不高，更有機會是透過收購車企來做切入點。

事實上，小米於去年底亦曾傳出造車消息，指即將跟比亞迪（1211）聯合推出新車，但當時小米和比亞迪雙雙否認，小米公關部總經理徐潔雲更在微博表示，「但凡說小米要造車的，都是假新聞」。