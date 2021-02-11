3萬關硬淨 港股低位彈600點 周四高位跌逾1000點後V彈 暫守10天線

明報記者 歐陽偉昉

人行昨日再淨回籠800億元人民幣，春節長假期後連續兩日收水，恒指昨早曾低見30,099點，最多跌496點，自周四的盤中高位一度回落逾1000點，但昨天午後大反彈並在收市企穩10天線上，陽燭亦呈現槌頭（見圖），即早段尋底後收復失地，並以接近全日高位收市，屬調整後的利好信號。國指昨日收報12,106點，升0.54%。科指雖跌0.29%至10,560點，但自盤中低位反彈3.4%。昨晚約10時，恒指夜期報30,713點，高水68點。

油股中資電訊股本周跑出

北水淨流入36.79億元，為今年以來最少。當中繼續流入中移動（0941），該股昨日最高見54.25元的5個月高位，收報53.75元，升6.44%，聯通（0762）升6.95%，均為表現最佳的藍籌股。昨日多隻傳統經濟股表現不錯，本地地產股長實（1113）及新地（0016）分別升3.27%和2.52%。內地傳媒指內險春節「開門紅」銷售反應熱烈，中國平安（2318）和中國人壽（2628）上升2.47%和0.83%。

本周初急升的股份繼續回吐，眾安在線（6060）遭摩通唱淡，昨日再跌6.71%，貓眼娛樂（1896）跌2.81%，平安好醫生（1833）跌1.19%。市場續看好旅遊復蘇股，同程藝龍（0780）升6.1%，科指成分股表現僅次於小米（1810）。恒指周中走弱，全周升幅由最多的3.35%收窄至1.56%，北水假後流出美團、恒騰（0136）、藥明生物（2269）等累升不少的新經濟股，藥明、美團和騰訊（0700）皆為全周表現最差藍籌之一。長假期間油價升至60美元一桶，石油股本周與中資電訊股同列表現最佳藍籌（見表）。

分析：新舊經濟輪流炒 升幅未完

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指出，新經濟股內地長假期間累升不少，北水復市後改買落後的傳統經濟股如紫金礦業（2899），相信本地資金亦有轉入傳統經濟股，資金仍然留在市場炒作，恒指在30,000點見支持，認為港股升幅未完，但未必會再如之前一直向上衝。新舊經濟間輪流炒作或持續一段時間，可以留意現時調整中的新經濟股。